Proibido de usar redes, Do Val ataca Moraes e mostra tornozeleira

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) realizou uma live no seu canal do YouTube na tarde desta sexta-feira (22/8). A transmissão desrespeita a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que proibiu o parlamentar de usar redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros.





Do Val foi alvo de uma operação da Polícia Federal no início do mês por viajar aos Estados Unidos usando um passaporte diplomático. Ele está sujeito a medidas cautelares como o uso de tornozeleira eletrônica, bloqueio do salário e da verba de gabinete.





A live teve duração de uma hora e 12 minutos. A transmissão foi realizada no canal do Youtube do parlamentar, que tem cerca de meio milhão de inscritos. No vídeo, Do Val mostra como é a rotina com tornozeleira eletrônica e xinga Moraes.





Em certo momento, do Val diz “não recuo” e desafia o ministro ao dizer que “se quiser, deixa o Brasil” pois é cidadão norte-americano e europeu.





“Eu não recuo. E se eu tiver que sair do Brasil, Alexandre, eu vou. Sou cidadão europeu e americano. É claro que eu vou sair. Tenta segurar um cidadão americano, não tem como. Vai comprar essa briga? Quer comprar mais essa briga?”, declarou.









Magnitsky





A “briga” à que se refere Marcos do Val é a sanção da Lei Magnitsky imposta pelo governo dos Estados Unidos contra Moraes, anunciada em 30 de julho.





Questioando pelo Metrópoles se, ao gravar a live, descumpriu uma ordem judicial, Marcos do Val disse que a Constituição lhe “dá o direito” de não seguir “ordens ilegais”.

“Quem está acima da Constituição? Alexandre de Moraes?”, disse.





Até o fechamento desta reportagem não havia informações sobre uma possível revogação das cautlares impostas por Moraes contra do Val.





Fonte: Metrópoles