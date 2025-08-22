Polícia Civil cumpre 26 mandados de prisão contra integrantes de grupo criminoso atuante na Região Sul do Ceará

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (21), a operação “Gladius”, que teve o objetivo de capturar integrantes de um grupo criminoso responsável por crimes na Região Sul do Ceará. Ao todo, 26 mandados de prisão foram cumpridos e um flagrante por tráfico de drogas foi realizado. As ações ocorreram, simultaneamente, nas cidades de Fortaleza, Russas, Juazeiro do Norte e Iguatu, nas Áreas Integradas de Segurança (AIS’s) 18, 19 e 21. Um automóvel, 11 aparelhos celulares e drogas também foram apreendidos.



A ofensiva foi coordenada pela 4° seccional de Iguatu contou com o apoio do Departamento de Polícia do Interior Sul (DPI/Sul) e de outros departamentos da PCCE. Dos 26 mandados cumpridos, cinco foram em desfavor de alvos já recolhidos em uma unidade prisional. Em Fortaleza, foram cumpridos seis mandados de prisão. Na cidade de Iguatu, 12 mandados foram cumpridos e um um automóvel foi apreendido. No município de Juazeiro do Norte, outros seis mandados de prisão foram cumpridos. Na ocasião, um flagrante por tráfico de drogas também foi realizado.



Com o suspeito, 600 gramas de maconha, 450 gramas de crack, quatro munições, quatro balanças, uma quantia em dinheiro e tres aparelhos celulares foram localizados. Já em Russas foi cumprido um mandado de prisão. Todos os alvos foram colocados à disposição do Poder Judiciário.

