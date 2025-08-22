PCCE elucida crime e prende último suspeito de homicídio em Campos Sales

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) cumpriu, na manhã desta quinta-feira (21), um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem, de 28 anos, suspeito de um crime de homicídio. O indivíduo foi capturado no município de Juazeiro do Norte, na Área Integrada de Segurança 19 (AIS 19) do Estado.
Após um trabalho investigativo da 2ª Seccional de Interior Sul em Juazeiro do Norte, o indivíduo foi localizado e preso em um imóvel no bairro Romeirão, na Região Sul do Estado.
O suspeito, de 28 anos, é o segundo capturado por envolvimento no crime. Os policiais civis conduziram o indivíduo para a 2ª Seccional do Interior Sul em Juazeiro do Norte, onde os procedimentos cabíveis para o cumprimento do mandado foram realizados. O homem, capturado nesta quinta-feira (21), é apontado como o condutor da motocicleta utilizada no homicídio registrado em nove de agosto na cidade de Campos Sales (AIS 19). A vítima, um homem de 24 anos, foi morta por disparos de arma de fogo no bairro Centro.
Primeira captura
O primeiro indivíduo preso em flagrante horas após a ação criminosa, um homem, de 23 anos, possui antecedentes por crime contra a administração pública e homicídio doloso. Com as duas prisões, a 2ª Seccional de Interior Sul em Juazeiro do Norte elucida o caso.
Denúncias
A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.
As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o telefone (88) 3102-1116, o número da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Juazeiro do Norte. O sigilo e o anonimato são garantidos.
Após um trabalho investigativo da 2ª Seccional de Interior Sul em Juazeiro do Norte, o indivíduo foi localizado e preso em um imóvel no bairro Romeirão, na Região Sul do Estado.
O suspeito, de 28 anos, é o segundo capturado por envolvimento no crime. Os policiais civis conduziram o indivíduo para a 2ª Seccional do Interior Sul em Juazeiro do Norte, onde os procedimentos cabíveis para o cumprimento do mandado foram realizados. O homem, capturado nesta quinta-feira (21), é apontado como o condutor da motocicleta utilizada no homicídio registrado em nove de agosto na cidade de Campos Sales (AIS 19). A vítima, um homem de 24 anos, foi morta por disparos de arma de fogo no bairro Centro.
Primeira captura
O primeiro indivíduo preso em flagrante horas após a ação criminosa, um homem, de 23 anos, possui antecedentes por crime contra a administração pública e homicídio doloso. Com as duas prisões, a 2ª Seccional de Interior Sul em Juazeiro do Norte elucida o caso.
Denúncias
A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.
As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o telefone (88) 3102-1116, o número da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Juazeiro do Norte. O sigilo e o anonimato são garantidos.
0 comentários:
Postar um comentário
Comente esta matéria