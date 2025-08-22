Violência constante no estacionamento do Mix Mateus em Sobral ganha destaque com sequência de homicídios

Em Sobral, o estacionamento do supermercado Mix Mateus tem sido cenário de criminalidade violenta nos últimos dias. No dia 6 de janeiro do corrente ano, Alex Silveira Silva, de 23 anos e filho de policial militar, foi baleado no local em um ataque premeditado. Segundo testemunhas e imagens de câmeras de segurança, dois homens em uma motocicleta aguardavam-no no estacionamento e efetuaram vários disparos assim que ele saiu do estabelecimento. A vítima foi levada ao Hospital Santa Casa de Sobral, passou por cirurgia de emergência, mas não resistiu e faleceu na madrugada de terça-feira (7). A investigação recebe apoio de polícia civil e força policial para identificar os responsáveis.





Em situações subsequentes, outro jovem baleado na frente do Mix Mateus não resistiu aos ferimentos. Jander, atingido na semana anterior, faleceu na madrugada de terça-feira (12) de agosto do corrente ano. As investigações seguem em andamento pela Polícia Civil.





Em 20 de agosto de 2025, houve novo registro de homicídio a bala no estacionamento do Mix Mateus. João Inácio Araújo Souza, de 40 anos, natural de Sobral e morador do residencial Nova Caiçara, foi morto no local. Conforme informações preliminares, João Inácio estava em liberdade recentemente. A Polícia Militar isolou a área até a chegada da Perícia Forense, e a Polícia Civil abriu investigação para apurar as circunstâncias e a autoria do crime. A vítima possuía histórico policial.





O conjunto desses casos eleva o número de homicídios dolosos na região ao longo do ano, com a comunidade cobrando medidas de segurança mais eficazes. As autoridades destacam o uso de imagens de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas para esclarecer os crimes.





Observação: As informações acima refletem os relatos disponíveis das ocorrências. A Polícia Civil continua investigando para confirmar motivações, autores e circunstâncias.