quinta-feira, 21 de agosto de 2025

Focos de incêndio de grandes proporções voltam a atingir galpão de empresa em Sobral

quinta-feira, agosto 21, 2025

O fogo teria iniciado por volta de 23h desta quarta (20) e se arrasta há quase 24 horas.

Focos de um incêndio de grande proporções voltaram a atingir, nesta quinta-feira (21), o galpão de uma empresa em Sobral, na região norte do Ceará. O Corpo de Bombeiros tenta controlar as chamas desde a noite desta quarta-feira (20).

Conforme a corporação, o fogo teria iniciado por volta de 23h desta quarta. As chamas foram parcialmente combatidas na madrugada, mas retornaram à noite.

O Corpo de Bombeiros informou que 12 bombeiros militares trabalham no combate às chamas, com uso de três Auto Bomba Tanque (ABT), uma viatura de salvamento, três caminhões-pipa e duas máquinas para a retirada de escombros e material em chamas. Não havia previsão para o término dos trabalhos até a publicação desta reportagem.

A empresa atingida pelo fogo trabalha com gerenciamento de resíduos sólidos. A Guarda Municipal também foi acionada. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.

Moradores relataram à TV Verdes Mares que ficaram sem energia elétrica em residências próximas ao galpão.

Em nota, a Enel Distribuição Ceará disse que enviou equipe ao local para isolar os riscos elétricos e garantir a atuação do Corpo de Bombeiros. "A distribuidora afirma que equipes estão no local dando todo o suporte necessário e, assim que possível, normalizar o fornecimento de energia na região."

Fonte: G1/CE

