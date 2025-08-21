Focos de incêndio de grandes proporções voltam a atingir galpão de empresa em Sobral

O fogo teria iniciado por volta de 23h desta quarta (20) e se arrasta há quase 24 horas.





Focos de um incêndio de grande proporções voltaram a atingir, nesta quinta-feira (21), o galpão de uma empresa em Sobral, na região norte do Ceará. O Corpo de Bombeiros tenta controlar as chamas desde a noite desta quarta-feira (20).





Conforme a corporação, o fogo teria iniciado por volta de 23h desta quarta. As chamas foram parcialmente combatidas na madrugada, mas retornaram à noite.





O Corpo de Bombeiros informou que 12 bombeiros militares trabalham no combate às chamas, com uso de três Auto Bomba Tanque (ABT), uma viatura de salvamento, três caminhões-pipa e duas máquinas para a retirada de escombros e material em chamas. Não havia previsão para o término dos trabalhos até a publicação desta reportagem.





A empresa atingida pelo fogo trabalha com gerenciamento de resíduos sólidos. A Guarda Municipal também foi acionada. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.





Moradores relataram à TV Verdes Mares que ficaram sem energia elétrica em residências próximas ao galpão.



