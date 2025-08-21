URGENTE: PF prepara cela especial em Brasília para eventual prisão de Bolsonaro

A Polícia Federal (PF) já tem pronta uma cela especial temporária para o caso de prisão em regime fechado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), atualmente em recolhimento domiciliar. O espaço está localizado no térreo da Superintendência da PF no Distrito Federal, no Setor Policial Sul, em Brasília.





Trata-se de uma sala adaptada para custódia individual, equipada com banheiro reservado, cama, mesa de trabalho, cadeira e televisão. O modelo segue os moldes da cela que abrigou o então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 2018 e 2019, na Superintendência da PF em Curitiba (PR).





A medida também remete ao caso do ex-presidente Fernando Collor de Mello, que, em outra ocasião, ficou temporariamente custodiado em uma sala especial na capital alagoana, utilizada pelo diretor do presídio estadual.





Juristas ouvidos pela reportagem afirmam que ex-presidentes da República têm prerrogativas de custódia diferenciadas em eventuais prisões, evitando o contato com presos comuns.





Apelidado internamente como “cela de Bolsonaro”, o espaço em Brasília pode ser utilizado por outras autoridades que, por determinação judicial, tenham direito a condições especiais de encarceramento.





