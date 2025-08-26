CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

terça-feira, 26 de agosto de 2025

Lula "ataca" Trump mais uma vez; VEJA VÍDEO

terça-feira, agosto 26, 2025

Durante reunião ministerial nesta terça-feira (26/8), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre as big techs. Segundo Lula, o mandatário norte-americano tem agido “como se fosse o imperador do planeta”.

A declaração de Lula ocorre após Trump afirmar nessa segunda (25), em postagem no X (antigo Twitter), que retaliará os países que adotarem regulações e impostos contra as big techs.

