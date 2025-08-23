VÍDEO: ex-vereador Gilmar Bastos viraliza "fake news" (vídeo) sobre terreno privado como se fosse público, em Sobral

O ex-vereador Gilmar Bastos vem recebendo críticas após disseminar informações consideradas falsas nas redes sociais.





Ele afirma que um terreno de propriedade particular será utilizado para construir uma Academia, apresentando a informação como se o terreno fosse público.





O terreno é de propriedade da Sra. Samara Lopes do Amaral.





Documentos anexos ratificam que o terreno é de propriedade privada, não público, conforme registros mencionados.





A divulgação de informações não verificadas pode levar a desinformação entre a população de Sobral.





A referência aos documentos do proprietário é apresentada como comprovação da titularidade, segundo o material anexado.





A proprietária do terreno entrou em contato com nossa equipe e nos informou que no local não será construída academia.