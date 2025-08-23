CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

sábado, 23 de agosto de 2025

VÍDEO: ex-vereador Gilmar Bastos viraliza "fake news" (vídeo) sobre terreno privado como se fosse público, em Sobral

sábado, agosto 23, 2025  Nenhum comentário

O ex-vereador Gilmar Bastos vem recebendo críticas após disseminar informações consideradas falsas nas redes sociais.

Ele afirma que um terreno de propriedade particular será utilizado para construir uma Academia, apresentando a informação como se o terreno fosse público.

O terreno é de propriedade da Sra. Samara Lopes do Amaral.

Documentos anexos ratificam que o terreno é de propriedade privada, não público, conforme registros mencionados.

A divulgação de informações não verificadas pode levar a desinformação entre a população de Sobral.

A referência aos documentos do proprietário é apresentada como comprovação da titularidade, segundo o material anexado.

A proprietária do terreno entrou em contato com nossa equipe e nos informou que no local não será construída academia.

