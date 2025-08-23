Incêndio em uma torre eólica assusta moradores

Um incêndio atingiu uma torre eólica na tarde desta sexta-feira (22), em Aracati, no Litoral Leste do Ceará. As chamas provocaram o desprendimento de duas pás, que foram arremessadas para áreas próximas. Ninguém ficou ferido.





Segundo o Corpo de Bombeiros do Ceará, o acidente ocorreu no Parque Eólico Bons Ventos, na localidade de Cumbe. A torre atingida fica a cerca de 6 km de distância do centro da comunidade.





Em média, uma pá usada nesses equipamentos mede 72,4 metros de comprimento e pesa 22,9 toneladas.

Nas imagens registradas pelos moradores, é possível ver a torre eólica em funcionamento durante o incêndio. Em seguida, duas pás se desprendem e caem.





Segundo os bombeiros, o fogo atingiu a parte superior do aerogerador, mas quando a equipe chegou ao local, a área já estava isolada e não havia mais registro das chamas. Via portal Fim da Linha.





VEJA VÍDEO: