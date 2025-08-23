VIOLÊNCIA DESENFREADA NA CIDADE DE CARIRÉ/CE: "SÓ A MISERICÓRDIA DE DEUS"

Na noite da última quinta-feira (21), por volta das 21h40, uma tentativa de homicídio deixou uma mulher grávida gravemente ferida na localidade de Lagoa de Fora, zona rural de Cariré.





Segundo informações iniciais, Antonia Niele Ferreira foi atingida por dois disparos na região do rosto. Apesar da gravidade dos ferimentos, a vítima foi encontrada ainda com vida e recebeu atendimento imediato do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhada às pressas para um hospital.





O caso mobilizou a equipe da VTR Raio, que prestou apoio no resguardo da área e no socorro à vítima.





As autoridades ainda investigam as circunstâncias do crime e a motivação por trás da ação.





Um parente da vítima disse que só a misericórdia de Deus .





Foto ilustrativa