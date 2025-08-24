Bigode feminino viraliza como nova tendência de beleza

O movimento do bigode feminino ganhou visibilidade como tendência de beleza entre influenciadoras, celebridades e artistas.





Um movimento que desafia padrões históricos de beleza tem ganhado força: o bigode feminino, que virou tendência de empoderamento. Nas redes sociais, muitas mulheres que optaram por não remover os pelos faciais postam o resultado, assumindo-os como parte de sua identidade — e não como “falhas” a serem escondidas.





Bigode feminino: quem tem usado





O movimento ganhou visibilidade com influenciadoras, celebridades e artistas, que abraçaram a naturalidade na web e na vida real. Personalidades, como Doja Cat e Tokischa, adotaram bigode postiço de forma proposital em eventos internacionais.





Em Portugal, a atriz Jessica Athayde afirma que só faz a depilação do buço se “a obrigarem”, reforçando seu posicionamento em favor da escolha pessoal.





Do tabu à liberdade





O buço, uma característica anatômica natural das mulheres, pode se tornar um tabu na vida de quem tem pelos mais evidentes na região. O ato de assumi-lo da forma que é adentra debates sobre a liberdade feminina diante dos padrões de beleza, que vão desde desafiar códigos de vestimenta existentes à escolha de manter os pelos naturais em regiões como as axilas.





