domingo, 24 de agosto de 2025

Corpo é encontrado às margens de açude em Sobral; suspeita é de homicídio

Na manhã deste domingo (24), a Polícia Militar localizou o corpo de um homem às margens do Açude Mucambinho, no bairro Terrenos Novos. A vítima, sem camisa e vestindo apenas um short, estava com as mãos amarradas.

As informações preliminares apontam para a possibilidade de se tratar de um sequestro que teria seguido para o homicídio. A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada da Perícia Forense, que realizará os levantamentos iniciais para esclarecer as circunstâncias do crime.

A Delegacia Regional de Sobral ficará responsável pela investigação, apurando autoria, motivação e todas as circunstâncias que envolveram o ocorrido. Não houve informações sobre identificação da vítima até o momento.

A polícia pede que qualquer pessoa com informações que possam ajudar nas investigações entre em contato com a delegacia local, o sigilo e o anonimato são garantidos.

Sobral registra 69 homicídios dolosos no corrente ano!

Com informações do portal Fnews

