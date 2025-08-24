Polícia Civil do Amazonas prende avô acusado de abu5ar de sua própria neta de oito anos

Policiais civis da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Humaitá (a 590 quilômetros de Manaus), no âmbito da Operação DPI Presente, prenderam em flagrante, na quinta-feira (21/08), um homem, de 67 anos, por estupro de vulnerável contra sua própria neta, de oito anos.





O crime foi praticado na comunidade Trapiche, zona rural do município. A mãe da vítima será indiciada por saber dos abusos e não agir.





De acordo com a delegada Wagna Costa, da DEP de Humaitá, as investigações começaram após denúncias feitas por servidores da escola onde a criança estuda. Eles relataram que a vítima apresentava sintomas como coceira nas partes íntimas, fortes dores de cabeça e aparência abatida, indicando possível abuso sexual.





“Com ajuda de materiais para o deslocamento até a comunidade pela Prefeitura e da Câmara Municipal do município, e acompanhados pelo Conselho Tutelar, conseguimos chegar até o local e localizamos a criança, que confirmou os abusos. Em escuta especializada, ela relatou que os crimes eram frequentes e ocorriam na residência do avô.





A vítima também informou que já havia contado à mãe, que apenas repreendeu o autor, sem tomar outras providências”, explicou a delegada.





Ainda segundo a autoridade policial, a criança descreveu que era agarrada pelo avô e, com o auxílio de material lúdico, indicou as partes do corpo onde estava machucada.





“O homem foi preso em flagrante. A mãe da criança, de 46 anos, também será indiciada por estupro de vulnerável, pois admitiu estar ciente dos abusos praticados pelo autor e não agiu para protegê-la, assim continuando os abusos”, concluiu Wagna Costa.





O homem responderá por estupro de vulnerável e está à disposição da Justiça.





