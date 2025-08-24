Polícia apreende 112 tabletes de maconha transportados em carro em Santa Quitéria; dois homens foram presos

O material estava no interior de um carro branco, que vinha de Canindé.

A Polícia Militar de Santa Quitéria, junto com a Polícia Rodoviária Estadual, apreendeu na madrugada deste sábado (23), uma grande quantidade de drogas. Foram, pelo menos, 112 tabletes de maconha, estimando assim 113,5 quilos. O material estava no interior de um carro e para mascarar o cheiro, havia castanhas cobrindo os entorpecentes.





O carro vinha da cidade de Canindé. O serviço de inteligência, em posse da informação deste veículo que fazia o transporte, repassou às equipes de plantão, que fizeram uma barreira na CE-257, no posto rodoviário.





Foram abordados um Prisma branco (que nada de ilícito foi encontrado), que dava cobertura ao HB20, onde estavam os tabletes. Os motoristas Francisco da Silva Queiroz e Francisco Welton Fernandes da Silva permaneceram em silêncio. Um deles já possui antecedentes por tráfico.





Os dois homens foram presos e levados para a Delegacia Regional de Sobral, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de associação para o tráfico e tráfico de drogas. A Polícia deverá divulgar posteriormente novos detalhes, sobre a origem dos entorpecentes e para qual local estava sendo levada.





A Voz de Sta. Quitéria