Hospital Veterinário do UNINTA será homenageado na Câmara Municipal de Sobral

No próximo dia 25 de agosto, o Hospital Veterinário de Pequenos e Grandes Animais (HOVET) do Centro Universitário Inta (UNINTA) será homenageado em Sessão Especial na Câmara Municipal de Sobral, em celebração aos seus 18 anos de fundação.





A iniciativa, de autoria do presidente da Câmara, Francisco Linhares Pontes Júnior, reconhece a relevância do HOVET para a saúde animal, a saúde pública e a formação de profissionais da medicina veterinária na região.





Durante a solenidade, também serão homenageados os colaboradores que fazem parte da história do HOVET, dentre eles: Dr. Allysson Lima Fontenele Rodrigues, Dra. Andressa Silva de Sousa, Dr. Antônio de Sabóia Roberto, Dr. Daniel Rontgen Melo Rodrigues, Sr. Isnaldo Pereira dos Santos, Sr. José Armando Boto Prado, Dra. Maria Rogiane Oliveira Mendes, Prof. Me. Matheus Velasco Salvany, Dr. Ramuelly Olinda Cavalcante, Dr. Robson dos Anjos Honorato, Dr. Romério Alves Silva e Dr. Valcledes Nascimento do Oriente.





O Diretor do HOVET, Dr. Ramuelly Cavalcante, destacou a importância do momento: “É uma ocasião muito importante, de celebração e felicidade para todos. São 18 anos de boa veterinária, esperamos que o Hospital cresça mais a cada dia e que estejamos aqui comemorando por muitos e muitos anos, executando um trabalho sério, digno e de respeito dentro da medicina veterinária”, afirmou.





Conheça o HOVET:





Fundado há 18 anos pelo Chanceler do UNINTA, Dr. Oscar Spíndola Rodrigues Júnior, o primeiro hospital veterinário particular de Sobral é referência no atendimento de animais domésticos e silvestres, de pequeno e grande porte. O hospital, que atende a comunidade sobralense e da região, funciona 24h, incluindo urgências e emergências, além de proporcionar aos acadêmicos do curso de Medicina Veterinária da instituição, um local de estágio para práticas e experiências da formação.





SERVIÇO:





Evento: Sessão especial pelos 18 anos do HOVET UNINTA

Data: 25/08/2025

Local: Plenário 05 de Julho - Câmara Municipal de Sobral

Hora: 18 horas





Por: Kaline Silveira