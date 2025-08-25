Moradores de Sobral denunciam encaminhamento de chamadas do 190 para Fortaleza, prejudicando atendimento emergencial

Moradores de Sobral e da região da zona norte denunciam que ligações ao setor de emergência da CIOPS Sobral (190) vêm sendo atendidas em Fortaleza, o que tem dificultado a agilidade no atendimento ao público. A população ressalta a importância desse serviço, fundamental para salvar vidas, especialmente em situações de risco e urgência.





Segundo relatos, a transferência das ligações para Fortaleza aumenta o tempo de resposta e gera insegurança entre os moradores que dependem de um atendimento rápido para emergências. O impacto é sentido não apenas pelos sobralenses, mas também pelos residentes da circunvizinha região, que aguardam uma solução que restaure a eficiência do serviço local.





Especialistas em segurança pública ressaltam a importância de manter os atendimentos emergenciais regionalizados, assegurando que protocolos e equipes estejam disponíveis na base de Sobral para reduzir deslocamentos e atrasos.