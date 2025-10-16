CRIMINOSOS FAZEM ARRASTÃO EM CASA LOTÉRICA PRÓXIMO AO CENTRO DE CONVENÇÕES, EM SOBRAL

Na manhã desta quinta-feira, dia 16, um arrastão foi registrado em uma casa lotérica localizada nas proximidades do Centro de Convenções, na Avenida José Arimatéia Monte e Silva, em Sobral.



De acordo com informações da polícia, dois criminosos armados invadiram o local e realizaram um verdadeiro “limpa” no estabelecimento, levando valores e pertences das pessoas que estavam presentes. Após a ação, os suspeitos fugiram em rumo ignorado.



Equipes da Polícia Militar foram acionadas e realizaram diligências na tentativa de localizar os autores do crime. Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Civil já iniciou as investigações para identificar e capturar os responsáveis.



Os criminosos foram extremamente violentos.



