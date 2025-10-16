Padre nega ter mantido relação com fiel após vídeo viralizar

Vídeo com flagra em casa paroquial viralizou nas redes sociais.

O padre Luciano Braga Simplício, responsável pela Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Nova Maringá (MT), negou ter mantido relações sexuais com uma fiel após a divulgação de um vídeo que mostra a mulher escondida no banheiro da casa paroquial. O caso ocorreu na segunda-feira (13) e ganhou repercussão nas redes sociais.





Em um áudio divulgado na internet, o padre classificou o episódio como um “mal-entendido”. Ele afirmou que a mulher havia pedido abrigo para tomar banho e passar a noite no local.





– Quando eu estava tomando banho, ouvi ela gritando ‘Tem gente, tem gente’. O pessoal já estava bravo, querendo falar comigo. Não teve nada. O problema é que, quando eles chegaram, eu tinha ido tomar banho, e ela não queria ser vista, porque já tinha sido assaltada e ficou com medo. Eram 23h e pouco – explicou o padre.





Luciano Braga disse ainda que “não houve nada além disso” e lamentou que a situação tenha sido mal interpretada.





A Diocese de Diamantino, responsável pela comunidade onde o padre atua, informou que abriu uma investigação interna para apurar o caso.





Fonte: Pleno News