Estudantes de instituições públicas passam a ter direito à CNH gratuita no Ceará

Programa CNH Popular passa a incluir estudantes de graduação e ensino técnico de instituições públicas. Inicialmente, serão 3 mil beneficiados.





O Governo do Ceará sancionou, nesta quarta-feira (15), uma lei que amplia o alcance do programa CNH Popular, que agora também contempla estudantes de graduação e de cursos técnicos de instituições públicas estaduais e federais. A medida foi oficializada em cerimônia no Palácio da Abolição, com a presença do governador Elmano de Freitas.





A ampliação do programa permitirá que 3 mil estudantes de baixa renda tenham acesso gratuito à primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH), graças a um investimento adicional de R$ 4,5 milhões por parte do governo estadual.





Os interessados deverão atender a dois critérios principais: ter 18 anos ou mais e estar inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), sistema que identifica famílias de baixa renda no país. As vagas estão divididas entre as categorias A (moto), com 1,8 mil oportunidades, e B (carro), com 1,2 mil vagas disponíveis.





Criado em 2009, o CNH Popular já beneficiou mais de 180 mil cearenses ao longo dos anos, com investimentos que somam R$ 25 milhões desde 2023. Só em 2025, mais de 3 mil carteiras já foram emitidas por meio do programa, de acordo com dados do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE).





Com a nova fase, o governo busca não apenas facilitar o acesso ao documento de habilitação, mas também ampliar as possibilidades de mobilidade e empregabilidade para jovens em formação. “É uma política que alia justiça social com oportunidade. Queremos que esses estudantes possam se preparar melhor para o mercado de trabalho”, afirmou Elmano de Freitas durante a solenidade.





O CNH Popular é reconhecido como um dos maiores programas estaduais do Brasil voltados para a gratuidade da carteira de motorista, especialmente entre os que mais precisam. A inclusão dos estudantes representa um novo passo na política de inserção produtiva da juventude cearense.





Via Sistema Paraíso