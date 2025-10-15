CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


 

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

quarta-feira, 15 de outubro de 2025

Câmara Municipal de Forquilha abre processo de cassação contra a vice-prefeita Bruna Frota

quarta-feira, outubro 15, 2025  Nenhum comentário

Na sessão desta quarta-feira (15), a Câmara Municipal de Forquilha recebeu uma denúncia que resultou na abertura de um processo de cassação contra a vice-prefeita Bruna Frota.

De acordo com as informações, a denúncia está relacionada a um suposto abuso de poder, ocorrido durante o período em que Bruna Frota exercia a função de prefeita interina do município.

Com a aceitação do processo, a Câmara deverá instaurar uma comissão processante para apurar os fatos e garantir o direito de defesa da vice-prefeita, conforme determina o regimento interno da Casa Legislativa.

O caso agora seguirá os trâmites legais dentro do Legislativo de Forquilha.

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 