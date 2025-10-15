Câmara Municipal de Forquilha abre processo de cassação contra a vice-prefeita Bruna Frota

Na sessão desta quarta-feira (15), a Câmara Municipal de Forquilha recebeu uma denúncia que resultou na abertura de um processo de cassação contra a vice-prefeita Bruna Frota.





De acordo com as informações, a denúncia está relacionada a um suposto abuso de poder, ocorrido durante o período em que Bruna Frota exercia a função de prefeita interina do município.





Com a aceitação do processo, a Câmara deverá instaurar uma comissão processante para apurar os fatos e garantir o direito de defesa da vice-prefeita, conforme determina o regimento interno da Casa Legislativa.





O caso agora seguirá os trâmites legais dentro do Legislativo de Forquilha.