Estados Unidos confirmam que revogaram visto de brasileiro

Nesta terça-feira (14), o Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou que os vistos americanos de seis estrangeiros foram revogados. O motivo foi eles terem celebrado a morte do ativista conservador Charlie Kirk.





– Os Estados Unidos não têm obrigação de receber estrangeiros que desejam a morte de americanos. O Departamento de Estado continua a identificar portadores de visto que celebraram o hediondo assassinato de Charlie Kirk. Aqui estão alguns exemplos de estrangeiros que não são mais bem-vindos nos EUA – apontou o perfil do Departamento de Estado.





O post do governo americano aparece na rede social X.





Os seis estrangeiros citados são da Argentina, África do Sul, México, Brasil, Alemanha e Paraguai. O Departamento de Estado não revelou a identidade deles.





Fonte: Pleno News