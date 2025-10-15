CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

quarta-feira, 15 de outubro de 2025

Estados Unidos confirmam que revogaram visto de brasileiro

quarta-feira, outubro 15, 2025  Nenhum comentário

Nesta terça-feira (14), o Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou que os vistos americanos de seis estrangeiros foram revogados. O motivo foi eles terem celebrado a morte do ativista conservador Charlie Kirk.

– Os Estados Unidos não têm obrigação de receber estrangeiros que desejam a morte de americanos. O Departamento de Estado continua a identificar portadores de visto que celebraram o hediondo assassinato de Charlie Kirk. Aqui estão alguns exemplos de estrangeiros que não são mais bem-vindos nos EUA – apontou o perfil do Departamento de Estado.

O post do governo americano aparece na rede social X.

Os seis estrangeiros citados são da Argentina, África do Sul, México, Brasil, Alemanha e Paraguai. O Departamento de Estado não revelou a identidade deles.

Fonte: Pleno News

