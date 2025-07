ESCÂNDALO: Deputado Júnior Mano na mira da PF por caixa dois e fraude eleitoral

R$ 54,6 milhões foram bloqueados em operação autorizada pelo STF.

A Polícia Federal está executando desde cedo desta terça-feira, 8, um total de 15 mandados de busca e apreensão, todos expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. As ordens estão sendo cumpridas em Brasília e em cinco municípios do estado do Ceará: Fortaleza, Nova Russas, Canindé e Baixio. O principal alvo da operação é o deputado federal Júnior Mano.





A investigação conta com o suporte técnico da Controladoria-Geral da União (CGU). Segundo os investigadores, contratos públicos foram desviados com o objetivo de alimentar um esquema de caixa dois, destinado ao financiamento de campanhas eleitorais de um grupo político durante o pleito de 2024.





Diante disso, a apuração envolve suspeitas dos crimes de captação ilícita de votos e falsidade ideológica eleitoral. Como medida cautelar, foi determinado o bloqueio de R$ 54,6 milhões em contas bancárias vinculadas a pessoas físicas e jurídicas investigadas, com o intuito de interromper a movimentação de recursos de origem ilegal e resguardar ativos para eventual ressarcimento aos cofres públicos.





Via Blog César Wagner