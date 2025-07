Investigação da Polícia Cviil resulta em três suspeitos capturados e apreensão de 13 armas fogo

Uma ação da Polícia Civil do Estado do Ceará contra o comércio irregular de armas de fogo resultou em três prisões em flagrante e na apreensão de 13 armas de fogo, entre elas um fuzil, além de quase 500 munições de diversos calibres. A ação foi promovida por equipes da Delegacia de Combate ao Tráfico de Armas, Munições e Explosivos (Desarme) nessa segunda-feira (7).

A PCCE, por meio da Desarme, realizava uma ofensiva contra um homem de 35 anos, suspeito de estar com o registro de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC), irregular. Contra ele, constava um mandado de busca e apreensão. O homem foi preso em flagrante em Beberibe, Área Integrada de Segurança 18 (AIS 18) em posse de um revólver calibre 38 com registro irregular.

O suspeito estava com o registro cancelado desde abril de 2024, por responder criminalmente a um homicídio. Desde então, não regularizou as armas, em razão da restrição. A PCCE ainda investiga a participação do investigado em outros crimes previstos no Estatuto do Desarmamento.

Em desdobramento da ofensiva, a Desarme/PCCE realizou duas prisões em flagrante. Um homem de 37 anos foi preso no bairro João XXIII (AIS 6), em Fortaleza. Ele foi preso em posse irregular de arma de fogo, que estava em nome do suspeito preso inicialmente.

A terceira prisão aconteceu em Caucaia (AIS 11). Um homem de 57 anos foi preso em flagrante por portar irregularmente arma de fogo, entre elas um fuzil calibre 556 e uma carabina calibre 22. Embora o suspeito possua o registro de CAC, a arma apreendida estava em nome de terceiro, o que não é permitido.

Desarme

A Desarme é uma Delegacia Especializada, instituída em abril de 2025, após reformulação organizacional da Polícia Civil do Estado do Ceará. As ações policiais realizadas pela Desarme visam investigar o tráfico e a circulação ilegal de armas de fogo em nosso Estado. A ação policial teve colaboração com o Exército Brasileiro, e com apoio operacional da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO), da delegacia de Narcóticos, Denarc e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core).

