Homicídio a tiros é registrado próximo ao terminal rodoviário de Sobral

Na manhã desta quarta-feira, dia 16, um crime de homicídio foi registrado nas proximidades do terminal rodoviário de Sobral. A vítima, identificada como Francisco Talisman Damasceno, de 46 anos, conhecido por "boi tatá", foi atingida por vários tiros e veio a óbito no local.





A perícia forense foi acionada e recolheu o corpo para a realização da necropsia, que irá ajudar a esclarecer as circunstâncias do crime. A Polícia Civil já iniciou as investigações para identificar os autores e motivação do homicídio.



Este episódio é mais um triste capítulo na atual realidade de Sobral, que já registra 54 homicídios dolosos neste ano. A polícia reforça o compromisso de investigar e combater a criminalidade na região, buscando garantir a segurança de todos os cidadãos.