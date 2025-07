Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (14)

O Ceará tem concursos públicos e seleções com inscrições abertas nesta segunda-feira (14). Há vagas com salários que chegam a R$ 16,4 mil. As oportunidades são para candidatos com níveis médio e superior completo, além de universitários.





Veja os concursos no Ceará com inscrições abertas nesta segunda (14)

Concurso Público Nacional Unificado





As inscrições para a segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), o "Enem dos Concursos", seguem até 20 de julho. No total, são 3.652 vagas distribuídas entre 36 órgãos federais. As provas objetivas serão aplicadas em 5 de outubro.





A taxa de inscrição custa R$ 70. Haverá isenção para inscritos no CadÚnico, doadores de medula óssea e beneficiários do Fies ou do Prouni.





Conforme o edital, os salários iniciais variam de R$ 4 mil a R$ 16,4 mil, dependendo do cargo e do nível de escolaridade exigido.









Prefeitura de Missão Velha





A Prefeitura de Missão Velha, no Interior do Ceará, está com inscrições abertas para 162 vagas imediatas e 609 para cadastro de reserva, distribuídas entre cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam entre R$ 1.412 e R$ 6.694,33.





Interessados podem se inscrever até 1º de agosto, pelo site do Instituto Consulpam . A taxa de inscrição é de R$ 70 para nível fundamental, R$ 100 para médio e R$ 140 para superior.





As provas objetivas serão aplicadas nos dias 27 e 28 de setembro. Candidatos de nível superior também serão avaliados por provas de títulos.









Prefeitura de Ipaporanga





A Prefeitura de Ipaporanga, no Interior do Ceará, está com inscrições abertas para concurso público com quatro editais e oportunidades divididas entre as escolaridades fundamental, médio, médio com ensino técnico e ensino superior.









No total, o certame tem 130 vagas e prevê cadastro de reserva. Os salários podem chegar a R$ 10 mil. As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de julho no site do Instituto Consulpam, a banca organizadora.





Para participar do concurso, é necessário pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 60 para nível fundamental; R$ 90 para o médio, e R$ 130 para superior. O boleto está disponível no mesmo site da inscrição.

Confira os editais completos:





















Marinha do Brasil





A Marinha do Brasil abriu inscrições para um novo concurso público, desta vez destinado ao Quadro Técnico de Praças da Armada (QTPA).





As oportunidades são para candidatos de nível técnico que desejam atuar em áreas estratégicas como a operação e manutenção de submarinos e instalações nucleares da Força Naval.





O certame oferta 10 vagas para ambos os sexos, distribuídas nas áreas de eletroeletrônica e mecânica.





Podem se inscrever brasileiros natos ou naturalizados, que tenham tenha entre 18 e menos de 25 anos até 30 de junho de 2026, e que tenham concluído ou estejam em fase de conclusão do curso técnico até a matrícula.





Os interessados podem se candidatar até o próximo dia 30 de julho, pelo site da Marinha do Brasil . A taxa de inscrição é de R$ 80, com possibilidade de isenção para inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea.













Com informações do Diário do Nordeste