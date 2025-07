Polícia Civil captura mulher em flagrante suspeita de homicídio em Caucaia

Uma ação rápida da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) resultou na captura de uma mulher, de 26 anos, na tarde desse domingo (13), suspeita de um crime de homicídio doloso, registrado na noite de sábado (12), no município de Caucaia – Área Integrada de Segurança 11 (AIS 11) da Região Metropolitana de Fortaleza. A vítima, um homem de 29 anos, foi morta por disparos de arma de fogo em um estabelecimento no bairro Tabapuá Brasília II, em Caucaia.





A mulher foi presa em flagrante por equipes da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Caucaia em um imóvel no bairro Iparana. Conforme levantamentos policiais, na noite do crime, ela teria marcado um encontro íntimo com a vítima, no local onde o homem foi morto por disparos de arma de fogo. O homem tinha extensa ficha criminal por crimes de homicídio doloso e tráfico de drogas. Ambos eram investigados por integrar organizações criminosas.





A suspeita foi capturada na tarde desse domingo (13), sendo conduzida por policiais civis para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Caucaia, onde foi autuada em flagrante por homicídio qualificado, pela promessa de pagamento, motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima, além disso ela também foi autuada por integrar grupo criminoso. Após os procedimentos cabíveis, ela foi colocada à disposição da Justiça.





A Polícia Civil segue investigando a participação de outros suspeitos na ação criminosa e realiza diligências para localizar e prender todos os envolvidos com o objetivo de elucidar o caso.

Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85)3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.





As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3101-3360, da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Caucaia. O sigilo e o anonimato são garantidos.