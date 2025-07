Polícia Civil de Sobral realiza prisão em flagrante de suspeito de homicídio

Na manhã do dia 16 de julho de 2025, a Polícia Civil de Sobral, por meio do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP), com apoio das equipes da DRACO, DIP e DPI Norte, efetuou a prisão em flagrante de um indivíduo poucas horas após a ocorrência de um homicídio na cidade. A ação rápida e eficiente reforça o compromisso da Polícia Civil do Ceará no combate à violência e na garantia da segurança da população.









Entenda o caso





Na madrugada do mesmo dia, um homem de 46 anos, com diversas passagens por furtos e outros crimes, foi abordado por três indivíduos em uma praça no bairro Mucambinho, em Sobral-CE. Após a abordagem, a vítima foi levada a um local afastado, onde os autores efetuaram disparos de arma de fogo contra sua cabeça, resultando na sua morte no local.





A equipe de investigação, ao analisar imagens de videomonitoramento próximas ao local do crime e realizar diligências em campo, conseguiu identificar um dos suspeitos envolvidos. Este suspeito, de 26 anos, possui passagens pela polícia por crimes relacionados à Lei de Drogas, ao Estatuto do Desarmamento e por tentativa de homicídio. Ele confessou sua participação no crime e reconheceu-se nas imagens capturadas pelas câmeras de segurança.





Após a confirmação da autoria, o indivíduo foi preso em flagrante pela Polícia Civil e encaminhado à penitenciária de Sobral, onde permanece à disposição do Poder Judiciário. As investigações continuam com o objetivo de identificar e localizar os demais envolvidos na ação criminosa.









A importância da denúncia





A Polícia Civil destaca a importância da colaboração da população na elucidação de crimes. Denúncias anônimas podem ser feitas pelo WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral, pelo número (88) 3677-4711, ou pelo telefone 181 (Disque-Denúncia). O sigilo e o anonimato são garantidos, contribuindo para a segurança de todos.





A ação da Polícia Civil de Sobral demonstra o compromisso de combater a criminalidade e promover a justiça na região, reforçando que a violência não será tolerada e que os responsáveis por crimes serão responsabilizados.