Dólar sobe diante de tensão comercial entre Brasil e EUA

Expectativa sobre decisão do ministro Alexandre de Moraes em relação ao IOF também mobiliza mercado.

Em reação à crescente tensão comercial entre Brasil e Estados Unidos, com o recente anúncio americano de abertura de uma investigação sobre práticas comerciais brasileiras, incluindo tarifas preferenciais e acesso ao mercado de etanol, o dólar sobe no mercado local na manhã desta quarta-feira (16). Por volta das 10h, a moeda americana era cotada a R$ 5,57, uma alta de 0,33%.





Além da taxação americana, a indefinição sobre o IOF, após impasse no STF, sustenta incertezas no mercado, que espera a decisão final do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso na Suprema Corte. No Congresso, a PEC dos precatórios foi aprovada na Câmara e pode ser votada nesta quarta no Senado.





No exterior, o foco segue nos dados econômicos dos EUA, como a inflação ao produtor (PPI) e nos discursos de dirigentes do Fed. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o secretário do Tesouro, Scott Bessent, é uma possível opção para comandar o Federal Reserve, mas não sua principal escolha, já que está satisfeito com o trabalho dele no Tesouro.





(Pleno News)