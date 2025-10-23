Suspeito de matar jovem em frente a academia no Junco é preso pela Polícia Militar

A Polícia Militar de Sobral agiu com rapidez e prendeu um suspeito envolvido no assassinato de Antônio Felipe Rodrigues Trajano Sousa, ocorrido na noite desta quarta-feira (22), em frente a uma academia localizada no bairro Junco, nas proximidades do Centro de Convenções.





De acordo com as primeiras informações, a vítima estava prestes a subir em sua motocicleta quando foi surpreendida por um homem armado, que efetuou vários disparos e fugiu logo em seguida. Antônio Felipe morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.





Imagens das câmeras de segurança da academia registraram o momento em que o suspeito aparece próximo à motocicleta da vítima instantes antes do crime, o que levanta a hipótese de uma tentativa de assalto. Durante as buscas, a equipe da PM localizou uma arma de fogo nas imediações, possivelmente utilizada na ação criminosa.





Após diligências, o suspeito foi capturado poucas minutos depois do homicídio e encaminhado a 2ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral, onde permanece à disposição da Justiça.





A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer completamente as circunstâncias do crime e identificar possíveis cúmplices ou motivações adicionais. Com informações de Sobral Online