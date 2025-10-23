CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

Prefeito de Sobral se reúne com conselheiros tutelares para discutir estrutura e fortalecimento das ações de proteção à infância

quinta-feira, outubro 23, 2025  Nenhum comentário

O prefeito de Sobral, Dr. Oscar Rodrigues, se reuniu, nesta quarta-feira (22), com os conselheiros tutelares do município para tratar de pautas voltadas ao fortalecimento da rede de proteção à infância e à adolescência.

Durante o encontro, realizado no Paço Municipal, os conselheiros realizaram uma apresentação institucional, destacando as principais atribuições do órgão, que atua na defesa dos direitos de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Também foram abordados avanços e conquistas recentes do Conselho, bem como solicitações voltadas à melhoria da estrutura física e operacional.

O prefeito reafirmou o compromisso da gestão com a valorização e o fortalecimento do Conselho Tutelar, reconhecendo o papel essencial que os conselheiros desempenham.

“O trabalho do Conselho Tutelar é fundamental para proteger nossas crianças e adolescentes. A Prefeitura seguirá dando o suporte necessário para que essa missão seja cumprida com eficiência e sensibilidade”, destacou o prefeito Oscar Rodrigues.

A reunião reforçou o compromisso da administração municipal em manter o diálogo permanente com os órgãos de proteção e em fortalecer políticas públicas voltadas à infância e à juventude.

