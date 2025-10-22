CENAS FORTES: homicídio a bala é registrado no estacionamento da academia #VEMSERTOPUP - VEJA VÍDEO

Um homicídio foi registrado na noite desta quarta-feira, 22 de outubro, no estacionamento da academia #VEMSERTOPUP, localizada nas proximidades do Centro de Convenções de Sobral.





De acordo com as primeiras informações, um homem estava no estacionamento quando foi surpreendido por indivíduos armados, que efetuaram uma rajada de balas de arma de fogo.





A vítima foi identificada como Felipe, que trabalhava como motorista de aplicativo. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.





A Polícia Militar foi acionada e isolou a área até a chegada da Perícia Forense, responsável pelos primeiros levantamentos que deverão auxiliar nas investigações sobre a motivação e a autoria do crime.





O caso deve ser investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral.





Sobral registra 93 homicídios dolosos no corrente ano!





Mais informações a qualquer momento.