URGENTE: Teto do prédio da Secretaria de Educação de Chaval desaba e deixa vários feridos; VEJA VÍDEO

Um grave incidente foi registrado na tarde desta quarta-feira (22) no município de Chaval, quando parte do teto do prédio da Secretaria Municipal de Educação desabou durante o expediente, deixando vários servidores feridos.





O imóvel, localizado na Rua Monsenhor José Carneiro da Cunha, no Centro da cidade, cedeu no momento em que diversos funcionários estavam trabalhando. O colapso parcial da estrutura causou pânico entre os servidores e moradores próximos ao local.





Equipes de socorro foram acionadas imediatamente. Ambulâncias do SAMU e de outros serviços de emergência estiveram no local realizando o resgate das vítimas e prestando os primeiros atendimentos.





Até o momento, não há confirmação oficial sobre o número de feridos nem sobre a gravidade dos casos. O prédio foi isolado pela Defesa Civil e pela Polícia Militar, e as autoridades devem iniciar uma perícia técnica para apurar as causas do desabamento.





Moradores relataram ter ouvido um forte estrondo seguido de gritos vindos do interior do prédio. “Foi um susto muito grande. Corremos para ajudar, mas o local estava cheio de destroços”, contou uma testemunha.





A Prefeitura de Chaval ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido.