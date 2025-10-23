CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

quinta-feira, 23 de outubro de 2025

ATENÇÃO! 120 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (23) EM SOBRAL

quinta-feira, outubro 23, 2025




OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Assistente administrativo 01

Assistente de vendas 01

Atendente de cafeteria 01

Auxiliar de cozinha 02

Auxiliar de limpeza 01

Auxiliar em saúde bucal 01

Auxiliar mecânico de refrigeração 01

Auxiliar técnico de refrigeração 01

Babá 02

Barman 01

Camareira de hotel 01

Consultor de vendas 06

Cozinheiro de restaurante 02

Empregado doméstico nos serviços gerais 02

Empregado domestico nos servicos gerais 01

Encarregado de lavanderia 01

Estoquista 02

Garçom 01

Gerente de vendas 01

Mecânico de manutenção de máquinas de costura 01

Mecânico de refrigeração 01

Motorista de caminhão 03

Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) 01

Operador de caixa 04

Operador de vendas (lojas) 01

Pasteleiro 01

Pedreiro 05

Recepcionista, em geral 01

Salgadeiro 01

Soldador 04

Subgerente de loja (operações comerciais) 01

Supervisor de vendas comercial 01

Técnico de operações de telecomunicações 01

Vendedor - no comércio de mercadorias 01

Vendedor de comércio varejista 01

Vendedor porta a porta 04

Vendedor pracista 06

Total 67



PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Armador de estrutura de concreto 01

Assistente de vendas 01

Trabalhador polivalente da confecção de calçados 50

Vendedor de comércio varejista 01

Total 53

