ATENÇÃO! 120 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (23) EM SOBRAL

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Assistente administrativo 01
Assistente de vendas 01
Atendente de cafeteria 01
Auxiliar de cozinha 02
Auxiliar de limpeza 01
Auxiliar em saúde bucal 01
Auxiliar mecânico de refrigeração 01
Auxiliar técnico de refrigeração 01
Babá 02
Barman 01
Camareira de hotel 01
Consultor de vendas 06
Cozinheiro de restaurante 02
Empregado doméstico nos serviços gerais 02
Empregado domestico nos servicos gerais 01
Encarregado de lavanderia 01
Estoquista 02
Garçom 01
Gerente de vendas 01
Mecânico de manutenção de máquinas de costura 01
Mecânico de refrigeração 01
Motorista de caminhão 03
Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) 01
Operador de caixa 04
Operador de vendas (lojas) 01
Pasteleiro 01
Pedreiro 05
Recepcionista, em geral 01
Salgadeiro 01
Soldador 04
Subgerente de loja (operações comerciais) 01
Supervisor de vendas comercial 01
Técnico de operações de telecomunicações 01
Vendedor - no comércio de mercadorias 01
Vendedor de comércio varejista 01
Vendedor porta a porta 04
Vendedor pracista 06
Total 67
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Armador de estrutura de concreto 01
Assistente de vendas 01
Trabalhador polivalente da confecção de calçados 50
Vendedor de comércio varejista 01
Total 53
