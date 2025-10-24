ATENÇÃO! 114 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (24) EM SOBRAL

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Assistente administrativo 01
Assistente de vendas 02
Atendente de cafeteria 01
Auxiliar de cozinha 01
Auxiliar mecânico de refrigeração 01
Auxiliar técnico de refrigeração 01
Babá 01
Barman 01
Camareira de hotel 01
Consultor de vendas 07
Cozinheiro de restaurante 02
Empregado doméstico nos serviços gerais 02
Estoquista 03
Fiscal de loja 03
Garçom 01
Mecânico de manutenção de máquinas de costura 01
Mecânico de refrigeração 01
Motorista de caminhão 03
Operador de caixa 04
Operador de vendas (lojas) 01
Pasteleiro 01
Pedreiro 05
Recepcionista, em geral 01
Salgadeiro 01
Supervisor de vendas comercial 01
Técnico de operações de telecomunicações 01
Vendedor - no comércio de mercadorias 01
Vendedor de comércio varejista 04
Vendedor porta a porta 01
Vendedor pracista 06
Total 61
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Armador de estrutura de concreto 01
Assistente de vendas 01
Trabalhador polivalente da confecção de calçados 50
Vendedor de comércio varejista 01
Total 53
