sexta-feira, 24 de outubro de 2025

ATENÇÃO! 114 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (24) EM SOBRAL

sexta-feira, outubro 24, 2025



OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Assistente administrativo 01

Assistente de vendas 02

Atendente de cafeteria 01

Auxiliar de cozinha 01

Auxiliar mecânico de refrigeração 01

Auxiliar técnico de refrigeração 01

Babá 01

Barman 01

Camareira de hotel 01

Consultor de vendas 07

Cozinheiro de restaurante 02

Empregado doméstico nos serviços gerais 02

Empregado domestico nos servicos gerais 01

Estoquista 03

Fiscal de loja 03

Garçom 01

Mecânico de manutenção de máquinas de costura 01

Mecânico de refrigeração 01

Motorista de caminhão 03

Operador de caixa 04

Operador de vendas (lojas) 01

Pasteleiro 01

Pedreiro 05

Recepcionista, em geral 01

Salgadeiro 01

Supervisor de vendas comercial 01

Técnico de operações de telecomunicações 01

Vendedor - no comércio de mercadorias 01

Vendedor de comércio varejista 04

Vendedor porta a porta 01

Vendedor pracista 06

Total 61



PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Armador de estrutura de concreto 01

Assistente de vendas 01

Trabalhador polivalente da confecção de calçados 50

Vendedor de comércio varejista 01

Total 53

