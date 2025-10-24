Homem é morto a facadas durante confraternização em Martinópole/CE

Na noite de quinta-feira (23), por volta das 23h, um crime com arma branca foi registrado na cidade de Martinópole, no interior do Ceará. O caso ocorreu durante uma confraternização, enquanto um grupo de pessoas assistia a uma partida de futebol pela televisão.





A vítima, identificada apenas como Ycaro, foi atingida por golpes de faca e não resistiu aos ferimentos. Equipes da Polícia Militar foram acionadas e chegaram rapidamente ao local, realizando os primeiros procedimentos e isolando a área do crime.





Por volta das 3h da manhã desta sexta-feira (24), o corpo de Ycaro foi recolhido pelo rabecão da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Sobral, onde passará por exames periciais.





A Polícia Civil abriu uma investigação para apurar as circunstâncias do crime e identificar o que teria motivado a ação violenta. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou prisões relacionadas ao caso. Com informações de Fnews





