Polícia Civil captura suspeito de receptação em Fortaleza

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu em flagrante, no último sábado (18), um homem, de 28 anos, pelo crime de receptação. A captura do alvo aconteceu no bairro Granja Lisboa – Área Integrada de Segurança 2 (AIS 2) de Fortaleza.



O suspeito, que estava em posse de um celular fruto de receptação, foi capturado pelos policiais civis do Núcleo do Programa Meu Celular, vinculados ao Departamento de Combate a Crimes contra o Patrimônio (Depatri), no bairro Granja Lisboa (AIS 2) após ter se negado a devolver o aparelho após notificação da PCCE.



Ele e o aparelho foram conduzidos até a unidade policial, onde o auto de prisão em flagrante foi lavrado e ele foi colocado à disposição do Poder Judiciário.

Meu celular



Desde que foi lançado, em abril de 2024, o programa Meu Celular, do Governo do Ceará, já resultou em 10.500 celulares recuperados pelas Forças de Segurança do Estado e devolvidos aos proprietários. Na última quinta-feira, dia 8 de outubro, cerca de mil celulares completaram o novo lote entregue pelo governador Elmano de Freitas, ao lado de autoridades da Segurança Pública, na sede da Polícia Civil, em Fortaleza.

Denúncias



A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.



As denúncias também podem ser feitas para o telefone (85) 3101-7304, do Núcleo Meu Celular. O sigilo e o anonimato são garantidos.

