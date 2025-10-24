Polícia Civil prende dois homens e apreende armas e drogas durante operação em Itapipoca/CE

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia de Itapipoca, prendeu dois homens, com idade de 30 e 24 anos, durante uma operação deflagrada nesta quinta, 23, no município de Itapipoca, Área Integrada de Segurança 17 (AIS 17). A ação teve como objetivo o combate à atuação de um grupo criminoso de origem cearense envolvido em crimes diversos na região.



Durante a ofensiva, os policiais civis apreenderam uma pistola calibre .380, dois revólveres calibre .38 e uma submetralhadora calibre 9mm, além de celulares e entorpecentes. O material apreendido estava em posse dos suspeitos, que foram autuados com base nos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento.



Os presos e o material recolhido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Itapipoca, onde os procedimentos cabíveis foram realizados. As investigações continuam, com o objetivo de identificar outros integrantes do grupo criminoso e coibir a circulação ilegal de armas de fogo na região.



Denúncias



A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.