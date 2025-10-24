CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

sexta-feira, 24 de outubro de 2025

HERÓI: Policial militar de folga salva bebê engasgado em Fortaleza

sexta-feira, outubro 24, 2025

A ação rápida de um policial militar fora do horário de serviço evitou uma tragédia na madrugada desta quinta-feira (23), no bairro Vila Manoel Sátiro, em Fortaleza. O subtenente Roberto, da Polícia Militar do Ceará (PMCE), socorreu um bebê que estava engasgado e conseguiu reverter a situação antes da chegada do socorro médico.

Segundo relatos, o policial percebeu o desespero dos familiares ao verem a criança sem conseguir respirar. Mesmo de folga, ele interveio imediatamente e realizou a manobra de Heimlich, técnica utilizada para desobstruir as vias respiratórias. Após alguns instantes de tensão, o bebê voltou a respirar normalmente.


“Foram segundos muito angustiantes, mas graças a Deus deu tudo certo. É uma sensação de alívio enorme poder ajudar”, relatou o subtenente.

Após o primeiro atendimento, a criança foi levada a um hospital da região, onde recebeu acompanhamento médico e passa bem.

A corporação destacou a conduta do policial como exemplo do comprometimento e do preparo dos profissionais da PMCE, que permanecem prontos para agir em defesa da vida mesmo fora do expediente. 

“A atitude do subtenente Roberto demonstra o verdadeiro espírito de servir e proteger, valores que norteiam o trabalho da Polícia Militar do Ceará”, afirmou a instituição em nota.

