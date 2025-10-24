CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

sexta-feira, 24 de outubro de 2025

Sobral terá feriado do Dia do Comerciário na próxima segunda-feira (27)

Conforme a entidade, farmácias, restaurantes, padarias e postos de combustíveis poderão funcionar em regime de escala entre os funcionários. 

Na próxima segunda-feira, 27 de outubro, o comércio de Sobral ficará fechado em razão do Dia do Comerciário, feriado municipal que homenageia os profissionais responsáveis por movimentar o setor varejista e impulsionar a economia local.

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) informou que, durante a data, as lojas do centro e dos shoppings não irão funcionar. O feriado também afeta o expediente de parte dos serviços, mas alguns estabelecimentos poderão abrir as portas sob condições específicas.

Conforme a entidade, farmácias, restaurantes, padarias e postos de combustíveis poderão funcionar em regime de escala entre os funcionários. Já supermercados, mercantis e frigoríficos poderão abrir até as 19h, desde que haja acordo prévio entre empregadores e empregados.

A CDL destacou que a data é um momento de valorização e reconhecimento da categoria, que tem papel fundamental no desenvolvimento econômico de Sobral e de toda a região Norte do Ceará. Segundo a instituição, o feriado também busca garantir descanso e lazer aos trabalhadores do comércio, que têm sido essenciais na retomada pós-pandemia. 

Funcionamento no Dia do Comerciário (27/10): 
  • Comércio de rua e shoppings: fechados
  • Restaurantes, farmácias, padarias e postos: funcionamento em escala
  • Supermercados, mercantis e frigoríficos: até 19h, com acordo trabalhista

