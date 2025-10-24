Bolos da Vizinha leva delícias caseiras à Praça do Renato Parente nesta sexta-feira

Os apaixonados por doces caseiros têm um ótimo motivo para dar um pulinho na Praça do Renato Parente hoje à noite. A marca Bolos da Vizinha estará no local a partir das 19h, oferecendo suas irresistíveis opções de bolo de pote e brownie na marmita.
Com a proposta de levar sabor e carinho em cada receita, a Bolos da Vizinha tem conquistado clientes com seus produtos feitos com aquele toque especial de casa. É a oportunidade perfeita para quem deseja experimentar sobremesas fresquinhas e preparadas com capricho.
O encontro promete ser uma noite deliciosa para os moradores da região, reunindo boa comida e um clima acolhedor.
Para acompanhar as novidades e encomendar os produtos, basta seguir os perfis no Instagram:
📸 @bolos.davizinha
