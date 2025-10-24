CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

sexta-feira, 24 de outubro de 2025

Bolos da Vizinha leva delícias caseiras à Praça do Renato Parente nesta sexta-feira

sexta-feira, outubro 24, 2025

Os apaixonados por doces caseiros têm um ótimo motivo para dar um pulinho na Praça do Renato Parente hoje à noite. A marca Bolos da Vizinha estará no local a partir das 19h, oferecendo suas irresistíveis opções de bolo de pote e brownie na marmita.

Com a proposta de levar sabor e carinho em cada receita, a Bolos da Vizinha tem conquistado clientes com seus produtos feitos com aquele toque especial de casa. É a oportunidade perfeita para quem deseja experimentar sobremesas fresquinhas e preparadas com capricho.

O encontro promete ser uma noite deliciosa para os moradores da região, reunindo boa comida e um clima acolhedor.

Para acompanhar as novidades e encomendar os produtos, basta seguir os perfis no Instagram:
📸 @bolos.davizinha

