Mercado aposta em conflito EUA x Venezuela ainda em 2025

Plataformas movimentam milhões em previsões sobre conflito militar EUA x Venezuela e queda do ditador Maduro.

A plataforma Polymarket já registra mais de US$9 (R$48,5) milhões em apostas em torno do possível conflito militar entre os Estados Unidos e a Venezuela do ditador Nicolás Maduro. O site Kalshi, outra ferramenta de “previsões”, que funciona como uma casa de apostas sobre qualquer tema, já tem quase US$1 milhão (R$5,4 milhões) movimentados em torno das tensões entre os dois países.





Até agora, o cenário que movimentou mais da metade das apostas na Polymarket (US$4,5 milhões) já considera inevitável o conflito entre EUA e Venezuela e abriu previsões apenas as datas do início do “engajamento militar”: até 31 de outubro, até 30 de novembro e até 31 de dezembro.





O cenário sobre a possível queda de Nicolás Maduro movimentou mais de US$3,3 (R$18) milhões, mas apostas indicam 21% de chance de o ditador venezuelano ser deposto. Na plataforma Kalshi, Maduro aparece com 25% de chance de ser preso antes de 2027, num cenário que já acumula mais de US$1 milhão em apostas. Na Polymarket, em quadro semelhante, o ditador da Venezuela tem 18% de chance na lista de “líderes depostos em 2025”, entretanto existe apenas 11% de chance o cenário “EUA vai invadir a Venezuela em 2025”.









Conflito possível





As tensões entre EUA e Venezuela escalaram dramaticamente em 2025, com ações militares americanas no Caribe alimentando especulações sobre um confronto armado. Sob a administração Donald Trump, forças dos EUA afundaram ao menos sete embarcações acusadas de narcotráfico próximas à costa venezuelana, incluindo o primeiro ataque no Pacífico, o que ampliou a ofensiva na América Latina. Essas operações, justificadas como combate a “narco-terroristas”, geraram reações intensas e aumentaram as apostas em plataformas de apostas.





Do lado americano, autoridades oficiais têm usado o X para reforçar a postura dura. O Departamento de Estado, @StateDept, destacou operações contra narco-terroristas em postagens recentes, assim como o secretário de Estado, Marco Rubio. “Estamos realizando essas operações contra narco-terroristas. Isso é o que eles são — terroristas, vamos ser claros”, disse Rubio na rede social.





A Casa Branca (@WhiteHouse) anunciou sanções “tremendas” contra empresas petrolíferas venezuelanas. “Essas são sanções muito grandes contra suas duas grandes companhias de petróleo — e esperamos que não durem muito”, afirmou o presidente Trump.









Pelo lado venezuelano, Nicolás Maduro e autoridades reagiram com acusações de invasão iminente. No Brasil, o PT de Lula comprou o discurso e defendeu o ditador. Maduro ordenou exercícios militares em resposta à presença de navios dos EUA no Caribe, e anunciou “plano de defesa” contra “ameaças estrangeiras”. Segundo o jornal New York Times, o governo Trump também teria autorizado ações encobertas da CIA, incluindo neutralização de alvos militares.





(Diário do Poder)