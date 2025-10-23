Moradores denunciam risco de queda de poste no bairro Junco, em Sobral

Moradores da Avenida Deputado João Frederico Gomes, no bairro Junco, estão preocupados com a situação de um poste da rede de iluminação pública que apresenta risco iminente de queda. Segundo relatos, o poste estaria inclinado e pode ceder a qualquer momento, colocando em perigo pedestres, motoristas e residências próximas.





A via é uma das mais movimentadas da região, o que aumenta a preocupação dos moradores com a possibilidade de uma tragédia. “A gente passa por aqui todos os dias, e o poste está cada vez mais torto. É um perigo enorme, principalmente à noite”, relatou um dos moradores, que preferiu não se identificar.





Diante da gravidade da situação, os moradores pedem que a ENEL, empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica e manutenção da rede, envie uma equipe técnica para avaliar a estrutura e realizar a substituição do poste o quanto antes.





A população reforça que o problema já foi comunicado às autoridades locais e espera uma resposta rápida, antes que o risco se transforme em acidente.