Jovem é morto a tiros na calçada de casa em Santana do Acaraú/CE

Na noite de segunda-feira, 21 de julho de 2025, um homicídio foi registrado no bairro Liberdade, em Santana do Acaraú. A vítima, conhecida como Júnior, foi atingida por disparos de arma de fogo enquanto estava na calçada de sua residência.





Segundo informações iniciais, indivíduos não identificados se aproximaram do local e efetuaram entre três e quatro tiros contra o jovem. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.





A Polícia Militar foi acionada rapidamente e isolou a área para garantir a segurança até a chegada da equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), que realizou a remoção do corpo e os primeiros procedimentos técnicos.





A Polícia Civil já iniciou as investigações para apurar as motivações e identificar os responsáveis pelo crime. Até o momento, ninguém foi preso.





Com informações de Sobral Online