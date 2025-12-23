MOTORISTA DE APLICATIVO (MOTO) É BALEADO DURANTE CORRIDA NO DISTRITO INDUSTRIAL DE SOBRAL

Um motorista de aplicativo (moto) foi baleado na tarde desta terça-feira no Distrito Industrial de Sobral, nas proximidades de um supermercado de atacarejo ASSAÍ localizado às margens da BR-222. O caso gerou grande movimentação na região e assustou moradores e trabalhadores do local.





De acordo com informações preliminares, o profissional realizava uma corrida e seguia para deixar o passageiro no destino solicitado. No momento em que desceu da motocicleta, o passageiro teria efetuado disparos de arma de fogo contra o motorista de aplicativo, fugindo logo em seguida.





A vítima foi identificada apenas como Anderson. Segundo informações extraoficiais, após os disparos, o suspeito teria levado a motocicleta utilizada pelo trabalhador. Até o momento, não há confirmação oficial se a ação se tratou de um assalto ou se possui outra motivação criminosa.





O motorista de aplicativo foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral, onde recebeu atendimento médico. O estado de saúde da vítima ainda não foi oficialmente divulgado.





A Polícia deverá investigar o caso para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar o autor dos disparos. O episódio reforça a preocupação com a segurança de trabalhadores por aplicativo na cidade.