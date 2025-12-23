VIOLÊNCIA DESENFREADA: Varjota registra mais um homicídio e chega a nove casos em dezembro

Até o momento, não há detalhes sobre a autoria ou motivação do crime.

Um homicídio foi registrado na manhã desta segunda-feira (22), na estrada do Caroçal, trecho que liga Angelim a Varjota. A vítima foi identificada como Raimundo Ferreira Lino, de 51 anos.





Segundo informações iniciais, Raimundo foi atingido por disparos de arma de fogo. Até o momento, não há detalhes sobre a autoria ou motivação do crime. O corpo será encaminhado ao Núcleo da Perícia Forense de Sobral.





Com este novo registro, Varjota contabiliza nove homicídios somente no mês de dezembro, cenário que reforça a preocupação da população com a segurança pública na região.





Fonte: Portal A Voz Sta Quitéria