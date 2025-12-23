Policial disfarçado de Papai Noel prende foragido em Porto Alegre

Detido tinha mandado de prisão em aberto por roubo expedido pela Justiça do Pará.

Um homem, de 22 anos, foi preso na madrugada desta terça-feira (23) por um policial disfarçado de Papai Noel na Rodoviária de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Foragido da Justiça, o rapaz tinha um mandado de prisão em aberto por roubo expedido pela Justiça do Pará.





A Polícia Civil do Rio Grande do Sul não divulgou detalhes sobre o crime que motivou o mandado. A identidade do suspeito também não foi informada.





De acordo com a corporação, o disfarce foi adotado em razão do período natalino, o que facilitou a aproximação sem levantar suspeitas. Após a localização do suspeito, foi realizada a abordagem e cumprida a determinação judicial.





O homem foi levado a uma delegacia e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional.





*AE