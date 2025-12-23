CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

terça-feira, 23 de dezembro de 2025

Policial disfarçado de Papai Noel prende foragido em Porto Alegre

terça-feira, dezembro 23, 2025

Detido tinha mandado de prisão em aberto por roubo expedido pela Justiça do Pará.
Um homem, de 22 anos, foi preso na madrugada desta terça-feira (23) por um policial disfarçado de Papai Noel na Rodoviária de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Foragido da Justiça, o rapaz tinha um mandado de prisão em aberto por roubo expedido pela Justiça do Pará.

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul não divulgou detalhes sobre o crime que motivou o mandado. A identidade do suspeito também não foi informada.

De acordo com a corporação, o disfarce foi adotado em razão do período natalino, o que facilitou a aproximação sem levantar suspeitas. Após a localização do suspeito, foi realizada a abordagem e cumprida a determinação judicial.

O homem foi levado a uma delegacia e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional.

*AE

