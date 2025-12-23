Urgente: Moraes autoriza cirurgia de Bolsonaro

Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a remoção do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) da Superintendência da Polícia Federal para o hospital DF Star, em Brasília, onde ele será submetido a uma cirurgia de hérnia inguinal bilateral. A autorização atende às datas solicitadas pela defesa.





Conforme a decisão, Bolsonaro será internado já nesta quarta-feira (24) para a realização de exames pré-operatórios. O procedimento cirúrgico está previsto para a quinta-feira (25), feriado de Natal.





A liberação ocorreu após a conclusão de uma perícia médica elaborada pela Polícia Federal, que identificou a presença de hérnia inguinal bilateral. O laudo indica a necessidade de cirurgia, embora o quadro não seja classificado como emergência.





Moraes determinou que todo o deslocamento do ex-presidente seja feito pela Polícia Federal, de forma reservada, com entrada no hospital pelas garagens. A PF deverá manter contato prévio com o diretor do DF Star, Allison Bruno Barcelos Borges, para alinhar os detalhes da internação.





A decisão também estabelece um esquema de segurança integral durante todo o período de permanência de Bolsonaro no hospital. A vigilância deverá funcionar 24 horas por dia, com pelo menos dois policiais federais posicionados na porta do quarto, além de equipes adicionais dentro e fora da unidade hospitalar.





O ministro ainda proibiu a entrada de computadores, telefones celulares e outros dispositivos eletrônicos no quarto hospitalar, excetuando-se apenas equipamentos médicos. Caberá à Polícia Federal garantir o cumprimento dessa determinação.



