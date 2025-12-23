LUTO NA MEDICINA REGIONAL: MORRE DR. SAMUEL FERNANDES APÓS 17 DIAS DE LUTA PELA VIDA 🖤

É com profundo pesar que noticiamos o falecimento do médico Dr. Samuel Fernandes, ocorrido na manhã desta terça-feira. Após 17 dias internado, lutando bravamente pela vida, ele não resistiu às complicações decorrentes de um grave acidente de trânsito.





O acidente aconteceu na tarde do dia 6 de dezembro, quando o médico retornava para Sobral, após cumprir plantões nos municípios de Tianguá e Frecheirinha. Durante o trajeto, o veículo conduzido por Samuel colidiu frontalmente com outro automóvel. De acordo com informações apuradas, a violência do impacto foi tão intensa que não houve possibilidade de desvio ou frenagem.





Dr. Samuel foi socorrido em estado grave e encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de Sobral, onde permaneceu internado sob cuidados intensivos desde o dia do acidente. O outro condutor envolvido na colisão também foi socorrido e deu entrada em estado grave.





Muito querido em toda a região, Samuel Fernandes era reconhecido por sua dedicação, profissionalismo e humanidade no exercício da medicina, especialmente como médico plantonista. Desde o ocorrido, uma grande mobilização tomou conta das redes sociais, com mensagens de apoio, homenagens e correntes de oração, demonstrando a comoção e o carinho de amigos, colegas de profissão, pacientes e moradores da região.





Infelizmente, apesar de todos os esforços da equipe médica e das manifestações de fé, Dr. Samuel não resistiu. Sua partida deixa um vazio irreparável na família, entre os amigos e na saúde regional.





A todos os familiares e entes queridos, ficam os mais sinceros sentimentos de solidariedade neste momento de dor.