terça-feira, 23 de dezembro de 2025

Bolsonaro escreve bilhete ao Metrópoles cancelando entrevista

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cancelou a entrevista que concederia ao portal Metrópoles, nesta terça-feira (23). Por meio de um bilhete escrito à mão, o líder conservador alegou questões de saúde.

– Informo que não concederei entrevista nesta data, por questões de saúde – escreveu.

A entrevista foi autorizada na última quinta (18) pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A ideia era que o veículo conversasse com Bolsonaro por uma hora dentro da prisão. A última conversa do ex-presidente com a imprensa foi em julho.

O político conservador está preso na Superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília após ter sido condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado. Ele cumpre 27 anos e três meses de prisão.
Via portal Pleno News

