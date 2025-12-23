Ações da Havaianas caem após polêmica política com campanha de Fernanda Torres

As ações da Alpargatas, empresa proprietária da Havaianas, registraram queda nesta segunda-feira (22) nas negociações da B3, em meio à polêmica política envolvendo a marca nas redes sociais. Por volta das 13h, os papéis recuavam cerca de 1,37%, após atingirem perdas de até 3% mais cedo na manhã.





O episódio começou quando políticos e grupos conservadores criticaram a nova campanha da Havaianas, que escolheu a atriz Fernanda Torres como garota-propaganda. No vídeo, a atriz fala sobre suas expectativas para o próximo ano e faz uma brincadeira com a expressão “pé direito”:





“Desculpa, mas eu não quero que você comece 2026 com o pé direito. Não é nada contra a sorte, mas vamos combinar… a sorte não depende de você. O que eu desejo é que você comece o ano novo com os dois pés, os dois pés na estrada na porta, os dois pés na estrada, os dois pés na jaca, os dois pés onde você quiser.”





O conteúdo foi interpretado por grupos conservadores como um posicionamento político, motivando pedidos de boicote à marca. Entre os críticos, Eduardo Bolsonaro disse que considera um dos produtos da Havaianas “um símbolo nacional”, mas repudiou a escolha de Torres, que, segundo ele, é declaradamente de esquerda. Em vídeo divulgado nas redes, o ex-deputado mostrou que descartaria um par de sandálias da marca. Outros parlamentares, como Bia Kicis (PL-DF) e Capitão Alberto Neto (PL-AM), reforçaram a campanha de boicote.





Em resposta às críticas de opositores, deputados da base de apoio à campanha também se manifestaram a favor da marca. O deputado Paulo Pimenta (PT-RS), ex-ministro da Comunicação Social, afirmou que pretende comprar novos produtos da marca para o Natal e presentear familiares, destacando:





“Quem é brasileiro sabe o que é bom. Ainda estamos aqui, Fernanda Torres! Democracia é valor que não se negocia!” Outros parlamentares, como Rogério Correia (PT-MG) e Fernanda Melchionna (PSOL-RS), também se posicionaram em defesa da Havaianas.





Diante da repercussão negativa, a empresa optou por apagar o vídeo de suas redes sociais, atitude que analistas do mercado interpretam como reconhecimento de que a ação de marketing gerou reação adversa.





Apesar de o conteúdo da campanha ter caráter institucional e conceitual, o episódio elevou a percepção de risco reputacional da marca, provocando uma reprecificação pontual das ações no curto prazo. Movimentos desse tipo são comuns em períodos de menor liquidez e, embora impactem o preço das ações momentaneamente, nem sempre refletem mudanças estruturais nos fundamentos da empresa.



